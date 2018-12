Det svensk-danska kriminaldramat "Bron" röner inte bara framgång i Skandinavien. Tv-serien har blivit populär över hela klotet och har bland annat mottagit flera utmärkelser.

Den senaste i raden av hyllningskörer är New York Times. Tidningen listade i veckan "Bron" – eller "The Bridge" som den kallas på engelska – som den näst bästa utländska serien under året. Bara den brittiska BBC-produktionen "A very english scandal" hamnar före.