Brolin gör två roller i samma universum

Josh Brolin ska spela Cable i superhjältefilmen "Deadpool 2". Valet av skådepelare vore knappast förbryllande om det inte vore för att han redan gör rollen som superskurken Thanos i en annan kommande superhjältefilm, "Avengers: Infinity war".

Båda filmerna utspelas i Marvels serietidningsuniversum men görs av två olika filmbolag och gissningsvis utan att Thanos och Cable någonsin möts.

Bland dem som reagerat finns den kanadensiske skådespelarna Ryan Reynolds: "The fuck, Fox! You can't play 2 carachers in the same universe!!" skriver han i ett ironiskt tweet.