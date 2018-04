Mariam The Believer gjorde ett av förra årets bästa album, "Love everything". Precis som allt annat från sångerskan, kompositören och instrumentalisten Mariam Wallentin är det ett album som är svårt att artbestämma. Är det jazz, pop eller kanske soul? Nej, ingetdera. Mariam The Believer rör sig fritt över genregränserna. Det låter som en klyscha men är, för en gångs skull, helt sant.

När nästan hela albumet framförs på ett utsålt Fasching rör hon om i grytan ännu mer genom att addera andra musiker och låta sångerna få flyga ännu friare. Det är inte riktigt lika tajt och tätt som studioinspelningarna men det kompenseras tusenfalt genom det inspirerade musicerandet.