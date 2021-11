Broadwaygiganten Stephen Sondheim är död

En gigant, en ikon, den allra störste. Hyllningarna strömmar in efter det att nyheten om Stephen Sondheims bortgång kom på fredagen.

Sondheim, i New York Times ord ”teaterns mest vördade och inflytelserika kompositörer och textförfattar under 1900-talets andra hälft”, ligger bakom verk som ”Sweeney Todd”, ”Into the woods” och musikalversionen av Ingmar Bergmans ”Sommarnattens leende”, den senare med hitlåten ”Send in the clowns”.