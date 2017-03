Nyval 4 maj? Foto: Matt Dunham

Spekulationerna intensifieras. Ska Theresa May överge sin hittills bestämda uppfattning att hon inte behöver ett eget maktmandat och således inte ska utlysa nyval?

Ledare

Adam Boulton, som kommenterar och analyserar politik på Sky, skriver idag i sin krönika i Sunday Times att det är nödvändigt för May att byta linje.

To do what she wants on everything from Brexit to school reform, she must win her own majority. In the words of one well-connected activist, a general election now “looks inevitable” because the events of the past few days show the prime minister cannot get on with her work.

Ett nyval tycks oundvikligt om May ska få igenom sin politik i en rad frågor.

Boulton jämför med Gordon Brown som när han tagit över efter Tony Blair gjorde det förödande misstaget att inte skaffa sig ett eget mandat genom ett nyval.

May is in a similar position to Gordon Brown 10 years ago. He too got to No 10 without winning a general election. Brown famously missed his chance in 2007 because he feared the opinion polls were turning against a clear victory.

Brown vågade inte utlysa ett nyval för han skrämdes av opinionssiffrorna.

Det är en rädsla May knappast behöver ha idag. Hotet från labourledaren Jeremy Corbyn är mycket svagt.