Brittiske tv-legendaren Bruce Forsyth död

Den brittiske tv-profilen och programledaren Bruce Forsyth har gått bort vid 89 års ålder.

Forsyth var verksam som programledare och underhållare i flera decennier, bland annat i programmen "The generation game", "Play your cards right" och "Strictly come dancing" som är förlagan till "Let's dance".

Tony Hall, högste chef på BBC, kallar Forsythe "en av de största underhållarna någonsin i vårt land".

Annons X

"Han skänkte glädje till miljoner människor och definierade lördags-tv i flera decennier. Hans värme och humor var legendariska och han hade en otrolig personkemi med sin publik – det var det som gjorde honom så älskad", skriver Hall på Twitter.

Bruce Forsyth blev adlad av drottning Elizabeth 2011. Året efter hamnade han i Guinness rekordbok som den manlige tv-programledaren med längst karriär, från starten i BBC-programmet "Come and be televised" 1939 då han var elva år gammal.