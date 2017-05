Brittiska valkampanjen pausas i skuggan av attacken

Den brittiska premiärministern Theresa May och Jeremy Corbyn, Labours ledare. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP

Den brittiska premiärministern Theresa May skulle ha pratat på ett valmöte i sydvästra England under dagen. Efter attacken på konsertarenan i Manchester har hon nu ändrat sina planer för att delta i ett möte med regeringens kriskommitté. Detta rapporterar the Guardian.

May tog under morgontimmarna kontakt med de övriga partiledarna, och ett gemensamt beslut om att pausa valkampanjandet togs.

Jeremy Corbyn, Labour, twittrade under tisdagsmorgonen sin sympati för de som berörts av attacken, och även sin beundran inför den brittiska räddningstjänstens ”modiga och professionella insats.”

Han skrev även i ett uttalande att han hade pratat med premiärministern och kommit överens om att avbryta allt kampanjande tills vidare.

Nicola Sturgeon, ledaren för det skotska SNP, skrev: ”Mina tankar går till offren, deras anhöriga och alla de som berörts av den barbariska attacken i Manchester.”

Ledaren för Liberaldemokraterna Tim Farron ställde in ett planerat kampanjbesök i Gibraltar.

”Det här är en chockerande och fruktansvärd attack där målet var barn och unga som bara ville gå på en konsert”, sade han i ett uttalande.

”Vi ställer in vårt kampanjande i dag av respekt för alla anhöriga” uttalade sig Leanne Wood, ledaren för det walesiska partiet Plaid Cymru.

Ukip-ledaren Paul Nuttall gick även han ut med att kampanjandet skulle upphöra.

”Vaknade nyss till nyheterna om hjärtat av min valkrets, Manchester. Mina böner och tankar är med de som berörts. Var starka.”