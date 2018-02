Brittiska stjärnor protesterar på Baftagalan

När den brittiska filmgalan Bafta Awards inleds i kväll är Guillermo del Toros film "The shape of water" storfavorit – men en planerad metoo-aktion lär stjäla det mesta av strålkastarljuset. Enligt The Guardian kommer branschens största stjärnor att gå på röda mattan klädda i svart, många av dem arm i arm med feministiska aktivister.