Britter reagerar mot rubrik i New York Times

Tre terrorattacker på kort tid – men britterna viker inte ner sig. När då tidningen New York Times skrev en artikel där landet beskrevs som ”vacklande” var det många som reagerade.

”Skurkarna som slog ner oskyldiga människor skulle älska att tänka på Storbritannien som vacklande, men det är det inte. Förvirra inte sorg med brist på mod”, skriver författaren JK Rowling som skrivit om trollkarlen Harry Potter.

JK Rowlings tweet har retweetats nära 22 000 gånger. Under #ThingsThatLeaveBritainReeling på Twitter sprids nu tusentals tweets på förslag på vad som får landet att vackla.

The London attacks hit a nation still reeling from the shock of the bombing in Manchester almost 2 weeks ago https://t.co/aapuMBQTmf