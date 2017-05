Brittiska politiker: ”Chockerande”

Foto: Peter Byrne / TT / NTB Scanpix

Jeremy Corbyn var en av de första politikerna att kommentera nattens explosion efter en konsert i Manchester Arena. 19 miste livet och cirka 50 skadades.

Terrible incident in Manchester. My thoughts are with all those affected and our brilliant emergency services. — twitter.com

Liberaldemokraternas partiledare Tim Farron har ställt in tisdagens planerade aktiviteter i valkampanjen. De andra partierna förväntas göra likadant.

– Det här är en chockerande och hemsk attack som riktar in sig på barn och unga som bara vill njuta av en konsert, säger Tim Farron.

Annons X

– Mina djupaste sympatier går till offren och familjerna som har förlorat nära, och också till de som desperata väntar på besked.

Londons borgmästare Sadiq Khan säger att London ”stands with Manchester”:

– Våra tankar går till de som dödats och skadats i natt och till våra modiga räddningsarbetare.

Liverpools borgmästare Steve Rotherams två döttrar var på konserten med Ariana Grande i Manchester Arena.

– Jag mår illa av att människor har förlorat sina liv på en konsert med så många unga besökare. Alla mina tankar går till föräldrarna som väntar på att få höra om deras barn är i säkerhet. Det är en förälders värsta mardröm.

Jeremy Corbyn responds to reported explosion in Manchester: 'My thoughts are with all those affected'

'A major incident targeted at our city' MPs respond to Manchester explosion