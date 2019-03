Som sångare och kompositör i The Jam utvecklades Paul Weller under loppet av några få år till en av den brittiska pophistoriens främsta arbetarpoeter, observatör av vardagliga vedermödor i utkanterna av en storstad. Hans uttryck, ordval och teman var så utpräglat brittiska att hans status – vare sig med The Jam, The Style Council eller som soloartist – utanför hemlandets gränser har förblivit en förhållandevis anglofil angelägenhet. I en brittisk kontext är han en outbytbar nationalklenod, på så många vis en brittisk Bruce Springsteen med alla skillnader det innebär.

Klasskillnader, rasism och hot om våld var centrala i The Jams lyrik. Weller, då knappt fyllda tjugo, utsågs till talesman för sin generation, en utnämning han kände sig djupt obekväm i från första stund.