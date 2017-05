Brittisk tidning dödförklarade prins Philip

The Suns ägare Rupert Murdoch håller i en utgåva av tidningen. Arkivbild. Foto: AP/TT

Nyhetsredaktioner runt om i världen vittrade blod – bokstavligen talat – när Storbritanniens kungahus kallade till extrainsatt möte för personalen under torsdagsmorgonen. Några timmar senare kom beskedet att prins Philip går i pension – men fram till dess gick skvallret om att den 95-årige prinsen förmodligen hade trillat av pinn.

Ivrigast av dem alla var brittiska The Sun som bekräftade det som många befarade. I en text som snabbt raderades från The Suns sajt skrev tidningen att prinsen är död, att han var gift med drottningen Elisabeth, och att de hade fyra barn tillsammans, rapporterar The Independent.

The Suns redaktion har inte återkommit med svar på The Independents frågor om den olyckliga publiceringen.

Annons X