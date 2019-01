De engelska tidningarna är inte nådiga efter att parlamentet med rösterna 434–202 sagt nej till regeringens utträdesavtal ur EU. I skottgluggen hamnar förstås Theresa May. Notoriska The Sun utmålar premiärministern som en utdöd art på sin förstasida – men Daily Mail tror att May överlever misstroendeomröstningen även den här gången.