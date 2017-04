Lord Farage snart? Foto: Frank Augstein

We have been forced on to the Celsius temperature scale, which is less precise than Fahrenheit; we can’t buy groceries in pounds and ounces, or petrol in gallons, or wallpaper in yards, even though these measurements are second nature to most of us.

Ledare Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

Så skriver Simon Heffer i Daily Telegraph i en en krönika som slutar med att han konstaterar att det vore en skandal om drottningen inte nu adlar Nigel Farage, mannen som förde Storbritannien ut ur EU-fängelset.

Heffer ser en frihet när tempertaturen mäts i Fahrenheit i stället för Celsius, där kilo och gram bytts åter till pounds och ounces, där bensinen inte köps i liter utan gallons and där man mäter inte i meter utan i yards.

De stora brittiska tidningarna har i decennier bedrivit en hätsk kampanj mot EU.

Daily Telegraph bedrev också på nyhetsplats en hård kamp för Brexit.

Nu anas frihetens timme.