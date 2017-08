Arkitekter besitter ovärderlig kunskap när det gäller att i efterhand rekonstruera och analysera den förödelse som uppstått av bomber och raketattacker. Brittiska byrån Forensic Architecture hjälper bland ­annat FN att utreda olika sorters brottsspår i byggnader och landskap.

Forensic Architectures visualisering av bombnedslagen i Rafah på Västbanken i augusti 2014. Foto: Forensic Architecture

Man skulle kunna säga att all arkitektur i grunden handlar om att försöka för­ändra framtiden. Eller snarare om att få den byggda miljön att fungera med en förmodad framtid. Oavsett vilken ­formulering man väljer, och oavsett hur mycket visionerna tar avstamp i det förflutna, är syftet alltid framåtblickande: arkitekters och stadsplanerares ritningar, 3D-modeller och visionsbilder formulerar önskningar om något som ännu inte finns. Kvarter rustas upp, förtätas eller ersätts med nya byggnader. Nya vägar dras, landskap skulpteras om och gränser mellan stad och landsbygd suddas ut.

Men i världens periferier, långt bortom metropolernas visionära stadsomvandlingar, ser stadsbyggandets uppgifter annorlunda ut. Det lilla arktiska valfångstsamhället Kivalina, på ett låglänt rev utanför Alaskas nordvästra kust, är en sådan plats. Även här är en stadsomvandling på gång, dock av ett mindre framtidsoptimistiskt slag. På grund av att ­klimatförändringar får permafrosten att smälta och den tunna landremsan att erodera är nämligen husen på väg att försvinna ner i havet, vilket gjort att USA:s regering har be­ordrat att byn, med dess 400 invånare, måste flyttas till säker mark. Merparten av flyttkostnaden måste invånarna stå för själva och de har därför drivit en uppmärksammad, men till synes hopplös, rättsprocess mot ett antal stora olje- och elbolag som man menar medvetet släpper ut växthusgaser och därmed bär ansvaret. Då evakueringen innebär att USA får några av sina första klimat­flyktingar har fallet fått en prejudicerande innebörd för andra utsatta arktiska ursprungssamhällen.

Kivalina utnför Alaska. Foto: AP

Fallet Kivalina handlar om hur människors fysiska livsmiljöer förändras och hur samhället svarar på det. Med andra ord borde det vara något som engagerar arkitekternas yrkes­kår, men eftersom makten och pengarna finns på annat håll finns arkitekternas ­arbete, i vanlig kommersiell bemärkelse, ­också någon annanstans.

Ett undantag är den Londonbaserade byrån Forensic Architecture som engagerat sig för Kivalinas invånare. De utförde en serie intervjuer med bybor, vetenskapsmän och politiska representanter för att kartlägga situationen och på så sätt väcka opinion, men också för att utveckla en modell för hur liknande processer kan drivas i framtiden.

Det är en oberoende forskningsinriktad grupp som på senare år blivit alltmer uppmärksammad för sitt arbete med mänskliga rättigheter och för sitt sätt att flytta arkitekturens möjligheter att åskådliggöra rum och tid till sammanhang som är väsensskilda från vad arkitekter konventionellt sysslar med. Namnet ger en hint om att de jobbar med att utreda brottsspår i byggnader och landskap, men eftersom många platser de undersöker är otillgängliga eller stängda för oberoende granskning är gruppen ofta hänvisad till att lägga pussel av den oändliga mängd bilder och filmupptagningar som täcker en stor del av världen idag.

Sättet att korsbefrukta arkitektur, modern medieteknologi och nya forskningsmetoder har kommit att bli banbrytande och förmår kasta nytt ljus över folkrättsbrott, statligt våld och miljöförstöring runtom i världen. Förutom arkitekter består teamet av journalister, forskare, arkeologer, filmmakare, konstnärer och jurister, och arbetet sker interdisciplinärt, ofta i samarbete med FN, olika aktivistgrupper och icke-statliga organisationer som Amnesty International för att exempelvis ta fram bevismaterial som kan användas i internationella rättsprocesser eller som politiska påtryckningsmedel.

I våras kom boken ”Forensic architecture: Violence at the threshold of detectability” (Zone Books) av grundaren Eyal Weizman vilken ger en heltäckande och djuplodande genomgång av gruppens arbete. Som titeln antyder handlar det om våld och förstörelse utanför radarn, på gränsen till vad som ut­ifrån är möjligt att observera. För oavsett om det gäller avbildningar (exempelvis satellitbilder) av spåren man vill undersöka eller spåren i sig (som husrester) är det i situationer med storskaligt våld alltid en kamp också om informationen.

Eyal Weizman grundade Forensci Architecture 2011. Foto: Ekaterina Izmestieva

Detta blir tydligt i avsnittet om den utredning som Forensic Architecture, på uppdrag av bland annat FN, gjorde av drönarattacker i den avlägsna regionen Waziristan i norra Pakistan, vid gränsen mot Afghanistan. Precis som delar av Jemen, Somalia och Gaza är detta ett gränsterritorium utanför statlig kontroll, och västvärldens USA-ledda krig mot terrorn kan här därför fortskrida i tysthet. Till en början skedde precisionsbombningarna mot fordon längs vägar, men senare, i takt med att talibanerna lärde sig undvika långväga förflyttningar, kom de att riktas även mot byggnader i tätbefolkade urbana områden. För att undvika civila dödsoffer krävdes då en annan typ av missiler som inte sprängde hela byggnader utan i stället kunde passera genom tak och bjälklag för att sedan sprängas i den byggnadsdel där de misstänkta antogs befinna sig. De beskjutna husen förblev intakta och attackerna kunde därmed legitimeras av att de sparade oskyldiga ­in­vånares liv. I själva verket, menar Weizman, ökade de civila offren eftersom de ”humanitära” raketerna motiverade ett ökat antal ­attacker i byar och städer.

Drönarattacker lämnar små men distinkta spår i arkitekturen: ofta syns endast ett ingångshål i taket, och de satellitbilder som är tillgängliga för allmänheten eller människorättsgrupper har oftast för låg upplösning för att hålen ska kunna urskiljas. En pixel motsvaras i dessa bilder av 30–50 cm på marken, vilket gör att inte bara ingångshålen utan även människor inte blir mer än en pixelstor färgskiftning. Det är varken en slump eller en teknisk begränsning menar författaren, för precis som Googles ”Street view” suddar bort människoansikten och fordons registreringsskyltar vill man skydda folks integritet på allmänna platser. Att pixelbegränsningen motsvarar storleken på en människa sedd från ovan liknar Weizman vid Le Corbusiers ­”modulor” (ett måttsystem som relaterar till människokroppens proportioner), med skillnaden att i publika satellitbilder är syftet inte att organisera rummet utan snarare det motsatta: att radera människor från det. Men här finns även ett syfte att dölja detaljer på militärstrategiskt viktiga platser, med konsekvensen att även spåren efter drönarattacker mot hus försvinner.

Norra Waziristan är en stängd region; den pakistanska militären hindrar inte bara ­människorättsorganisationer och journalister att passera utan filtrerar även in- och utförsel av mobiltelefoner, laptops och annan elektronisk utrustning, därtill kommer talibanernas vägkontroller. Till skillnad från konflikterna i Syrien, Ukraina och Palestina når därför inte mycket bildmaterial ut till omvärlden och bombningarnas omfattning blir således svåra att bevisa.

Weizman tar emellertid upp ett fall där en film från en mobiltelefon smugglats ut och som Forensic Architecture sedan använt för att rekonstruera en drönarattack. I den första filmsekvensen syns ett bombat bostadshus, skakigt filmat från grannhuset, och genom att jämföra omgivande gatuvinklar, husformer och slagskuggor med satellitbilder lyckas man via digitala 3D-modeller fastställa husets exakta koordinater och hur bomben slagit ner. Nästa filmsekvens är tagen inifrån huset, och genom att analysera mönstret som splitterhålen i innerväggarna bildar fastställer utredarna var och hur detonationen ägt rum. På en väggyta, vars proportioner motsvarar människokroppens, finns dock inga splittermärken. Ungefär som håligheter i Pompejis stelnade aska är inverterade avgjutningar av vulkanens offer tror man att dessa orörda ytor är spår efter dem som drönaren dödat. Innerväggarna blev som en fotografisk film på vilken negativet av kroppar (som ju var osynliga i satellitbildernas pixlar) projicerades av explosionen…

En snarlik attack undersöktes på ett helt annat sätt: här hade teamet nämligen möjlighet att träffa en kvinna som överlevt, och förutom en suddig satellitbild över huset hade man endast tillgång till hennes berättelse. Tillsammans med kvinnan modellerade man i detalj upp hennes minnesbilder i en 3D-modell och det visade sig att vartefter rummen i det bombade huset byggdes upp mindes hon fler detaljer, den ena hemskare än den andra. Arkitekturen kom således att återkalla borttränga traumatiska minnen.

Denna ”minnets arkitektur” användes även i ett projekt om det ökända syriska tortyrfängelset Saydnaya, som för omvärlden är en totalt sluten plats. Eftersom dess fångar befinner sig i tystnad (inget tal tillåts) och oftast i mörka celler utan dagsljus baserades den virtuella arkitekturmodellen minst lika mycket på minnen av ljud. Olika storlekar på celler, trapprum och korridorer ger olika ekon och föremål har olika ljudprofiler. Men kanske, menar författaren, är det luckor och inkonsekvenser i vittnesskildringarna som ger den viktigaste informationen om övergreppen. En rak korridor, där en misshandel ägde rum, blev ihågkommen som ett cirkelformat rum, vilket berättar om en klaustrofobisk skräckupplevelse.

Kapitlet om Israels bombningar av staden Rafah på Gaza­remsan den 1 augusti 2014 beskriver ­Forensic Architectures kanske mest uppmärksammade utredning. Många invånare filmade beskjutningen och la upp filmerna på sociala medier vilket gav underlag för att studera var och hur bomberna hade fallit. Eftersom filmsnuttarna ofta saknade tidsinformation blev husens skuggor, och inte minst förändringar i explosionernas moln, avgörande information. Bombmolnens formationer blev som klockor när förloppet av förödelsen rekonstruerades tredimensionellt.

Det hela beskrivs i smått poetiska ordalag som en ”molnens arkitektur” och utredningen presenteras med suggestiva modellbilder och snygg grafik, på samma sätt som när de ställer ut sina verk på konstmuseer runtom i världen. Och kanske är det just detta som möjligen kan kännas tveksamt: att våldet, skildrat med samtidens smarta arkitekturspråk, tenderar att estetiseras. Å andra sidan bidrar estetiken till att ge deras arbete sådan sprängkraft.

Aron Aspenström Arkitekt SAR/MSA