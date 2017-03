Britternas krigsälskling fyller hundra

Dame Vera Lynn, som muntrade upp sina landsmän under kriget, fyller hundra år. Arkivbild. Foto: Lefteris Pitarakis/AP/TT

Vera Lynn har en speciell plats i brittiska hjärtan. Under andra världskriget blev hennes röst i låtar som "We'll meet again" en symbol för motståndet mot Nazityskland och britternas längtan efter fred – både för trupperna i fält och på hemmafronten. Som fältartist uppträdde hon på platser som Egypten och Burma och hon blev känd som "truppernas älskling".

På morgonen projicerades ett portätt av en ung Vera Lynn mot Dovers vita klippor. Klipporna är en känd symbol för brittisk hemlängtan – och även ämnet för en av Lynns mest kända låtar, "(There'll be bluebirds over) The white cliffs of Dover".

Lynn, som gjorde sitt sista offentliga uppträdande 1995, tackar för hyllningarna via sitt skivbolag. "Jag känner mig välsignad att ha nått den här milstolpen och jag kan inte tänka mig ett mer betydelsefull sätt att markera tillfället på", säger hon i ett uttalande.

Drottning Elizabeth II, som adlade Lynn 1975, skickar sina lyckönskningar. "Du muntrade upp oss alla under och efter kriget och i kväll är jag säker på att Dovers blåsångare flyger för att önska dig en glad årsdag", säger hon enligt BBC.

På födelsedagen släpps även en samlingsskiva som kan göra Lynn historisk – nu kan hon bli den första 100-åringen någonsin på den brittiska topplistan.