Brexitsnaran dras åt. Som väntat går broar inte att bränna under ordnade former. Theresa May har just fått slinka hem från Salzburg med näsan knäppt och svansen mellan benen. Hennes önskedrömmar har krossats av övriga EU, som inte ser några skäl till eftergifter. Det visade sig visst – stick i stäv med brexitanhängarnas försäkringar – att EU alls inte behöver Storbritannien mer än tvärtom. Snopet, när man ändå byggt Dover–Calais-tunneln och allt.