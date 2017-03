Britpopgiganter gör låt tillsammans

Noel Gallagher agerar bakgrundssångare i Gorillaz nya låt. Arkivbild. Foto: Balazs Mohai/AP/TT

Noel Gallagher, tidigare gitarrist i britpopbandet Oasis agerar bakgrundssångare i Gorillaz låt " We got the power " från det kommande albumet "Humanz."

Damon Albarn, som står bakom Gorillaz, var tidigare sångare i Blur som rivaliserade med Oasis om de brittiska listornas förstaplatser på 90-talet, men Gallagher och Albarn är numera vänner.

– Han är fantastisk i studion. Det är fint att se någon göra sin grej. Han är grym, säger Damon Albarn om Noel Gallagher till brittiska Radio X.

Annons X

I veckan blev det känt att "Humanz" släpps den 28 april.