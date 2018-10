Britneys svenska superhit fyller 20

I Cheironstudion på Kungsholmen skrevs några av svenskt 90-tals allra största hits, som Dr Albans "Hello Africa", Leila K:s "Electric" och E-Types "This is the way". Rösten som sjunger refrängen i den sistnämnda tillhör Nana Hedin. Hon minns fortfarande sitt första möte med Martin Sandberg, sedermera Max Martin.

– Jag väntade i receptionen när en långhårig kille kom in och gick rakt förbi mig utan en blick. Efter en stund kom han tillbaka och sade "Förlåt, jag är hemskt ledsen. Är det du som är Nana?". Han hade varit övertygad om att tjejen bakom rösten skulle vara svart, säger hon.