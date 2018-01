Popikonen Britney Spears kommer till Sandviken för en konsert på Göransson arena den 11 augusti. Det skriver Live Nation i ett pressmeddelande.

Superstjärnan tar sin hyllade och prisbelönta Las Vegas-show "Britney: Piece of me" på turné till utvalda städer i Europa, däribland Sandviken. Showen, som spelats i fyra år på Planet Hollywood and Casino i Las Vegas, har gjort stor succé med över 250 utsålda konserter och har omsatt över 140 miljoner dollar. Turnén är fansens sista chans att se showen.