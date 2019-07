British Museum visar hbtq-skatter

British Museum börjar erbjuda guidade visningar med hbtq-tema, skriver The Guardian. Bland föremålen som visas finns en 11 000 år gammal figurin av ett samkönat par under kärleksakten, en romersk bägare med älskande män och chokladkoppar som tillhört aristokraterna Lady Eleanor Butler och Sarah Ponsonby, kända som "The Ladies of LLangollen".

Tanken är att visa att samkönad kärlek och flytande könsroller alltid varit en del av mänskligheten, men att de tagit sig olika uttryck.