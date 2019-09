British Airways ägare vinstvarnar

British Airways ägare, flygbolagskoncernen IAG, tvingas att vinstvarna som en konsekvens av den pilotstrejk som ägde rum tidigare i september. IAG räknar nu med att rörelseresultatet landar 215 miljoner euro lägre än föregående år. BA tvingades under strejken att låta samtliga flygplan vara kvar på marken under två dagar i samband med pilotstrejken. Den skulle ha återupptagits på fredagen men har ställts in, dock uppger IAG att det inte i nuläget förekommer några förhandlingar mellan de båda parterna.