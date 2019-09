Bristedt: "Jag tänkte inte så mycket"

– Jag tänkte inte så mycket, men provade att skjuta som jag inte brukar göra på straffar, sade matchhjälten till C More.

Rögle är uppe på hela elva poäng efter fem omgångar - och har i snitt bara släppt in lite drygt 1,5 mål per match. Det var det motsatta i förra säsongens inledning, då Rögle hade en enda pinne efter sex omgångar och släppte in betydligt fler mål.