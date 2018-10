”Bristande rättssäkerhet när sjukpenning nekas”

I september 2015 lanserade socialförsäkringsministern nya mål för Försäkringskassan. Det beskrevs under rubriken "Regeringen tar krafttag för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro". En viktig del i denna strategi var att uppställa som mål att nå ett sjukpenningtal om 9 dagar år 2020. Sjukpenningtalet anger hur många dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning som betalas ut per försäkrad i Sverige under ett år.