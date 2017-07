”Bristande it-kompetens kan leda till fler haverier”

It-kompetensen i ledningarna på större svenska verksamheter och myndigheter är fortfartande försvinnande liten. I många verksamheter fattas fullkomligt verksamhetsavgörande investeringsbeslut utan någon djupare insikt om betydel­sen av dessa beslut, skriver Tomas Qviberg. Foto: Erik Simander/TT

Vi har under sommaren sett hur en myndighetsledning visat att den inte förstår riskerna i hanteringen av sina databaser. Tyvärr är det troligen bara toppen av ett isberg. Och tyvärr gäller det även många företagsledningar. Problemet är att i princip alla effektivitets­ökningar under de senaste decennierna kan tillskrivas smartare it-system. Samtidigt gör bristen på it-kompetens att ledningarna har liten eller ingen uppfattning om vilka risker man utsätter sig för.

It-kompetensbristen hos ledningarna i svenska företag och myndigheter börjar bli allt allvarligare. Tidigare krävdes normalt en ledning där personer med kompetens inom juridik, ekonomi och teknik ingick, vanligen med god erfarenhet av de områden som företaget eller myndigheten verkade inom. Tillsammans kunde ledningen fatta relevanta beslut inom i stort sett alla områden som ­berörde verksamheten.

I dag är bilden en annan. It-systemen har gjort sitt intåg överallt. Närmare 20 procent av företagens och myndigheternas investeringar är inriktade på it. På många håll har de dessutom blivit verksamhetskritiska, en utveckling som knappast kommer att minska. Jag tänker på e-handel, bank- och försäkringsverksamhet men de är också avgörande inom allt fler myndigheter. It är i dag inte bara ett stöd, det är i många fall den avgörande ­delen av verksamheten. Det är där verksamheten effektivi­seras och vinsterna skapas. Det är där ledtiderna kan minskas, logistiken skärpas och pengaströmmarna säkras. Numera är det också där en betydande del av marknadsföringen sköts, via utskick till kunder, uppföljning av service, medlemserbjudanden och påminnelser.

Det som var receptet för framgång från 1960- till 1990-talet är kanske inte lika relevant längre.

Den digitalisering av samhället vi ser griper in i alltfler områden. Man kan lugnt anta att i stort sett alla typer av verksamheter ­antingen redan påverkats eller kommer att påverkas. Det innebär att förändringar i syste­men måste ske snabbt när förutsätt­ningarna förändras. Särskilt för konkurrens­utsatta verksamheter är det ett överlevnads­villkor att snabbt kunna justera systemen så att försäljning, kundkontakt, leveranser och annat blir smidigare.

Men fortfarande är it-kompetensen i ledningarna på större svenska verksamheter och myndigheter försvinnande liten. I många verksamheter fattas fullkomligt verksamhetsavgörande investeringsbeslut utan någon djupare insikt om betydelsen av dessa beslut. Många verksamheter går dessutom så långt att man gör sig av med problemet genom att outsourca utveckling och förvaltning av it-systemen till fjärran länder. Resultatet blir enorma problem i form av långa ledtider, svarstider och stora säkerhetsrisker.

Med en e-handel som vuxit och i dag omsätter 55 miljarder bara i Sverige och utgör en allt större del av alla typer av verksamheter är det lätt att föreställa sig vad ett längre stopp i systemen skulle kosta. Att verksamheten står still några timmar är en katastrof, att ­ligga nere i flera dagar är otänkbart. Ändå överväger många verksamheter att outsourca både it-service och systemutveckling långt bort i tron på att det ska bli billigare. Men det finns inga tecken på att det blir billigare vare sig på kort eller på lång sikt. Däremot blir det alltid svåra språk-, flexibilitets- och ledtidsproblem.

Den låga it-kompetensen på ledningsnivå inom näringsliv och offentlig sektor har till viss del att göra med åldersstrukturen. Det som var receptet för framgång från 1960- till 1990-talet, att flytta så mycket som möjligt

av verksamheten till lågkostnadsekonomier, är kanske inte lika relevant längre. I dag har kontrollen över verksamhetskritiska it-­system blivit alltmer avgörande. Möjligheten att snabbt förändra och utveckla systemen har blivit ett baskrav, för att inte tala om möjlig­heten att rätta till felaktigheter snabbt. Lönekostnaderna är viktiga men inte lika viktiga som förr. Numera har snabbhet och kunskap om marknaden blivit alltmer avgörande faktorer för framgång.

I dag fattas beslut om hundratals miljarder i verksamhetskritiska investeringar utan ­någon nämnvärd kompetens på området. Ska det vara så?

Tomas Qviberg

vd Konsultkompaniet, har arbetat med it-utveckling i närmare fyrtio år

Tomas Qviberg Foto: Privat