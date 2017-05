Brist på vård dödar mammor i Sydsudan

Den internationella barnmorskedagen uppmärksammas den 5 maj varje år för att lyfta fram det arbete som barnmorskor gör världen över. Formellt lanserades barnmorskedagen 1992, av International Confederation of Midwives (ICM).

Varje år har ett särskilt tema. I år är det "Midwives, Mothers and Families: Partners for Life!". Med det avses att barnmorskor inte bara hjälper mammor, utan genom att stödja hela familjer kan de hjälpa dem att fatta bättre beslut för säkrare födslar.

Källa: ICM