Idrotten vaknar till liv lite varstans efter att ha suttit i coronapandemins klor under ett par månaders tid. Bundesliga i Tyskland var först ut med matcher den gångna helgen, naturligtvis utan publik. I USA kördes ett lopp i Nascar och det spelades också golf i Florida då en kvartett världsstjärnor, under annorlunda former, gjorde upp i en välgörenhetsmatch.

Coronafotbollen från Bundesliga visade med all önskvärd tydlighet hur mycket inramningen och publiken betyder för helhetsintrycket. Fotboll utan publik är trots allt bättre än ingen fotboll alls. Det är bara att acceptera läget. Inget är sig likt. Nu gäller att rädda det som räddas kan.