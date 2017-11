”Brist på AT-platser ökar brist på specialläkare”

Väntetiden till läkarnas allmäntjänstgöring, AT, har ökat med 50 procent. Sveriges yngre läkares förening, Sylf, visar i en ny granskning att väntetiderna till AT har ökat i hela landet och att kön till AT växer med hundratals läkare varje år. Nu måste läkare i hela landet vänta över tio måna­der och på en del orter över två år. Detta är mycket allvarligt för svensk hälso- och sjukvård och vi kräver akuta åtgärder.