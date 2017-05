Bris vill hjälpa flyktingbarn

Bris, Barnens rätt i samhället, bildades 1971 efter att en treårig flicka mördades av sin far i Stockholm.

Organisationen har cirka 60 anställda och det är professionella kuratorer som svarar i stödverksamheterna.

Organisationens kuratorer tog emot 27 000 samtal under förra året. Under årets första fyra månader har antalet ökat med 7 procent, jämfört med samma period förra året.

Organisationen har cirka 5 500 medlemmar.

Barn kan ringa 116 111 varje dag mellan klockan 14 och 21. Samtalen spåras inte och syns inte på räkningen. Vuxna med frågor om barn kan ringa vardagar 9–12 på 0771–50 50 50.

Barn kan dessutom chatta eller mejla en kurator på bris.se eller ställa frågor till en automatisk chatt-funktion på Kik och Messenger.

Källa: Bris