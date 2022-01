”Succession”-stjärnan Brian Cox har släppt sin självbiografi, ”Putting the rabbit in the hat”, där han frispråkigt berättar om roller han skippat och skådespelare han inte har så mycket till övers för.

Enligt ett utdrag som Variety tagit del av så tackade Brian Cox nej till rollen som Governor Weatherby Swann i ”Pirates of the Caribbean”-serien. En anledning var att Cox ansåg att filmerna var en ”Johnny Depp som Jack Sparrow-show”.