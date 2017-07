Brexit slår mot britternas köpkraft – men BNP haltar fram

Storbritanniens brexitminister David Davis till vänster och EU:s chefsförhandlare Michel Barnier. Foto: TT

Nya makrosiffror som presenterades för Storbritannien på onsdagen, följer förväntningarna på en inbromsande ekonomi i spåren av osäkerheten kring brexit.

Under andra kvartalet var det främst tjänstesektorn som växte, upp 0,5 procent, medan de viktiga sektorerna bygg och tillverkning var riktiga sänken. Jordbruket gjorde vare sig från eller till. ”Storbritanniens ekonomi bromsade tydligt under första halvåret 2017”, heter det från Office for national statistics.

– De kortsiktiga effekterna av brexit var inledningsvis, i fjol, mindre än befarat. Men den pundförsvagning som kom har nu slagit igenom så att den urholkar hushållens köpkraft, säger Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker vid Nordea.

Konsumentpriserna för varor, inklusive mat, ser en tydligt inflationstrend sedan ett års tid i Storbritannien. I onsdagens statistik fortsätter den underliggande inflationen att vara högre än tidigare (oljeprodukter borträknat). Bostadspriserna stiger visserligen också, men sedan fjolårets omröstning om Brexit i långsammare takt än innan, där särskilt Londons bostadsmarknad bromsar.

Storbritannien följs noga också av danska banker. Kim Blindbæk vid Sydbank, säger till SvD att ”brittisk ekonomi haltar sig framåt”.

– Jag tror att siffrorna hade sett betydligt bättre ut om det inte hade varit för brexit. På årsbasis har inflationen stigit till nu senast 2,6 procent att jämföra med en takt på 0,5 procent före omröstningen i fjol.

Många varor blir dyrare och dyrare

Det handlar nu om rena reallöneminskningar, på grund av svag löneutveckling för britterna. Därmed kan de inte handla lika mycket som innan.

– Månad för månad ser nu många britter att många varor blir dyrare och dyrare, samtidigt som löneökningarna ligger tydligt under inflationstakten, säger Kim Blindbæk.

Tror du att det här mönstret fortsätter?

– Ja, vi bedömer att brittisk ekonomi bromsar in lite 2017, främst på grund av stor osäkerhet kring de förhandlingar om brexit som nu förs.

Både Kim Blindbæk och Torbjörn Isaksson tror att effekten av osäkerheten kring brexit blir att storföretag såväl som hushåll skjuter upp vissa investeringsbeslut tills spelreglerna efter brexit blir kända.

Avgörande för analytikernas syn på Storbritannien är också Bank of Englands räntebesked. Efter brexitomröstningen i fjol halverades styrräntan till 25 punkter. När nästa besked ges 3 augusti, ligger oförändrad ränta i korten.

Onsdagens kvartalssiffror från Storbritannien var i princip det som många på marknaden hade väntat sig, + 0,3 procent i BNP under andra kvartalet.

Jämfört med motsvarande kvartal föregående år hade BNP stigit 1,7 procent andra kvartalet i år. Men trenden är alltså inbromsande: Första kvartalet i år, jämfört med första kvartalet 2016 hade BNP stigit med 2,0 procent.

Behöver inte måla upp ett katastrofscenario

Jämfört med föregående kvartal sjönk industriproduktionen, ned 0,4 procent under andra kvartalet. Tillverkningsindustrin sjönk med 0,5 procent, medan byggproduktionen sjönk med 0,9 procent. Den lilla glädjen var tjänsteproduktionen, särskilt sådant som filmindustri, hotell och catering, som steg med 0,5 procent.

Nordeas Torbjörn Isaksson konstaterar att det är svårt att utläsa något ekonomiskt positivt med brexit.

– Men man behöver heller inte måla upp ett katastrofscenario, eftersom de brittiska hushållen och de brittiska företagen kommer att finnas kvar. Jag tror att det blir fortsatt tillväxt i Storbritannien, men en lägre tillväxt än utan brexit, säger han.