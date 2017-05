Brexitsegraren Foto: Jean-Francois Badias

If we let this referendum result stand, we are giving it our implicit consent. This isn’t about Remain or Leave. It goes far beyond party politics. It’s about the first step into a brave, new, increasingly undemocratic world.

Så slutar en spännande och skrämmande artikel i The Guardian om de krafter som påverkade Brexit-folkomröstningen.

Till diskussionen om demokratin och demokratins funktionssätt är detta ett viktigt bidrag.

Det handlar om hur mäktiga finansiella intressen med extremhögeråsikter kan manipulera en folkomröstning.

Hur legitimt var utfallet av förra årets Brexit-folkomröstning?