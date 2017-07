När tas den brittiska flaggan bort? Foto: Geert Vanden Wijngaert

It is time for the British people to have their say. It is time to settle this European question in British politics.

Det är dags för britterna att säga sitt. Det är dags att avgöra frågan om Europa i brittisk politik.

Dessa ödesdigra ord uttalades av primärminister David Cameron den 23 januari 2013 i det tal som tillkännagav folkomröstningen om det brittiska EU-medlemskapet.

En sak är idag helt säker. Frågan om Europa i brittisk politik är inte avgjord.

Tvärtom håller den på att spräcka det konservativa regeringspartiet.

Rachel Sylvester konstaterar i sin krönika i The Times idag att spänningarna idag i frågan om synen på EU/Europa är större än någonsin tidigare i torypartiet.

The truth is that the Conservative splits over Europe are so vicious and enduring because they are about party definition as well as national identity. This is not a rational disagreement that can easily be resolved.

Sanningen är att klyftorna inom det konservativa partiet vad gäller Europa är så elakartad och bestående eftersom de handlar både om vad partiet är och om den nationella identiteten. Detta är inte en rationell oenighet som lätt kan lösas.

När man följer den brittiska Brexit-debatten ges det varje dag nya illustrationer av detta inbördeskrig inom torypartiet. Ytligt sett handlar det om hur Brexit-förhandlingarna ska gå till men i grunden handlar det som Sylvester påpekar om olika bilder av vad Storbritannien är och skall vara framöver.

Hon citerar en ledande torypolitiker: There’s a group of Brexiteers who even if the Archangel Gabriel has delivered the perfect Brexit will be moaning about betrayal.

Det finns en grupp Brexit-anhängare som även om ärkeängeln Gabriel levererade en perfekt Brexit skulle jämra sig och tala om förräderi.

Brexit dvs relationen till Europa är en biblisk förbannelse som betytt undergång för tre brittiska, konservativa primärministrar (Margaret Thatcher, John Major och David Cameron) och som nu håller på att förgöra den fjärde, Theresa May.

I den svenska Brexit-diskussionen får man ibland höra att de 27-EU-länderna ska vara bussiga och hjälpa britterna att hantera det problem som Cameron och folkomröstningen skapade.

Men jag tror att det är viktigt att lyssna på det Sylvester har att säga - det handlar inte om några förhandlingstekniska fiffigheter utan om en klyfta inom torypartiet (och den brittiska befolkningen) som inte har någon pragmatisk, enkel lösning.

Det handlar om den nationella identiteten, om det tidigare imperiets nyvaknade känsla av en maktposition i världen som kan återskapas - kanske med Donald Trumps hjälp.

Janan Ganesh skriver i sin krönika i Financial Times idag:

The fainter our memory of trauma, the greater our appetite for risk. If the analysis is bleak, then its implication is bleaker. Countries have to try bad ideas once in a while to remember they are bad.

Brexit illustrerar hur man glömt bort de historiska trauma britterna upplevt. Det har skapat en aptit för risk vilket är innebörden av Brexit.

Länder kommer att pröva på dåliga idéer då och då för att komma ihåg att de är dåliga.

Brexit är något av en biblisk förbannelse, skriver Sylvester.

Jag vill tillägga: Inte bara för britterna utan för Europa.