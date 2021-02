Brev till Trump – vill ha edsvuret vittnesmål

Den demokratiska arbetsgrupp i USA:s representanthus som arbetar med riksrättsåtalet mot Donald Trump har sänt ett brev till ex-presidenten där de begär att han avlämnar ett edsvuret vittnesmål.

"Mot bakgrund av att du bestrider de faktiska anklagelserna skriver jag till dig för att be dig avlägga vittnesmål under ed, antingen före eller under, senatens riksrättsrättegång angående ditt handlande den 6 januari 2021", står det i brevet som är undertecknat av arbetsgruppens ledare, ledamoten Jamie Raskin.