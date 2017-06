Bremainarna höjer sina röster

Storbritanniens Liberaldemokrater grundades som parti 1988, då det tynande lilla Liberala partiet – med ursprung i 1700-talets "Whigs" – gick ihop med det socialdemokratiska parti, SDP, som brutit sig ut ur Labour 1981.

Under partiledarna Paddy Ashdown, Charles Kennedy och Nick Clegg fick partiet mellan 20 och 60 parlamentsmandat och strax under 20 procent av rösterna i parlamentsvalen 1992–2005. Efter en liknande siffra i valet 2010 gick Liberaldemokraterna för första gången in i en regeringskoalition med Clegg som vice premiärminister under Konservativa partiets ledare och premiärminister David Cameron.

EU-valet 2014 blev dock ett stort bakslag då partiet tappade 10 av sina 11 mandat i EU-parlamentet. Året därpå gick det ännu sämre i det brittiska parlamentsvalet med ett ras från 56 till 8 mandat. Efter det valet avgick Clegg och ersattes som partiledare av Tim Farron (född 1970).