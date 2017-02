Bred enighet om upprustning i Finland

Det finska försvaret ska öka med 50 000 man i reserven och nya flygplan inköpas, rapporterar Yrsa Grüne om den gångna veckans försvarsbesked.

Upprustning pågår: Kommer Finland att köpa Saabs Gripen? Foto: Per Kustvik

HELSINGFORS. Finlands första separata försvarspolitiska redogörelse presenterades förra veckan. Det råder stor parlamentarisk enighet kring de linjer som presenteras på 35 sidor. Bara Vänsterförbundet har en avvikande åsikt.

Ledare Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

Att försvarsminister Jussi Niinistö (Sannf) anser att det var ett misstag att minska den krigstida styrkan från 350 000 till 230 000 är ingen hemlighet. Nu ökas den till 280 000. De som gör sin värnplikt och ”som nått en tillräcklig utbildningsnivå används för uppgifter vid höjning av beredskapen och under kris”, heter det också.

Finland har bevarat den allmänna värnplikten men hittills har bara de som fullgjort hela sin utbildning och ingår i reserven kunnat användas för krigstida uppgifter.

Annons X

Försvarsmaktens trupper byggs om, bland annat skapas en vass välutrustad spets med trupper från alla försvarsgrenar. Men i den andra ändan, markförsvaret, ökar antalet lätt utrustade trupper i relation till den totala militära styrkan.

Dessa två ytterligheter i den principiella truppindelningen, den vassa och moderna spetsen och de lätt utrustade trupperna, representerar två olika synsätt på hur Finlands försvar ska se ut. Den försvarspolitiska redogörelsen skulle egentligen offentliggöras redan på fjolårets sida men enligt flera källor ska försvarsministern och generalerna ha utkämpat en inbördes armbrytning om var tyngdpunkten ska läggas – något som försvarsministern ändå förnekade på presskonferensen förra torsdagen.

Kommendören för försvarsmakten, Jarmo Lindberg, sade i en intervju för Helsingin Sanomat i januari att en stor reserv är ”som en dieselmotor, det tar tid för den att komma upp i varv”. Omläggningen av militärens styrkor mot större flexibilitet och den välutrustade spetsstyrkan avspeglar ett tänkesätt, en stor reserv och fler men lätt utrustade trupper en motsatt åsikt.

Att det bilaterala militära samarbetet med Sverige än en gång poängteras är logiskt. Andra länder samt EU och Nato räknas också upp, men det är Sverige som Finland vill satsa mest på.

Betyder det att Finland bygger upp sitt försvar med förhoppningar om att Sverige kommer till undsättning vid ett eventuellt krig? Nej, säger Jussi Niinistö bestämt. Men Sverige hjälper nog, om Sverige ser ett eget intresse i det, tillade han.

Trots den parlamentariska uppslutningen kring linjerna i redogörelsen, måste den ändå i viss mån betraktas som en önskelista. Prislappen på försvaret är nämligen inte liten.

Mest uppmärksamhet har ersättningen av flygvapnets Hornet-plan fått – svenska JAS är ett av alternativen som är med på slutrakan. Beslutet om vilket plan som ersätter Hornet fattas av nästa regering. Prislappen för jaktplanen är 7–10 miljarder euro. Också marinen får nya fartyg, deras prislapp är 1,2 miljarder euro. Vidare vill försvaret ha 55 miljoner euro i tillägg per år från nästa år för den förbättrade beredskapen.

Materielinvesteringarna beräknas öka och i redogörelsen rekommenderas att de kommande regeringarna anslår 150 miljoner euro – plus indexhöjningar – per år från 2021 framåt för att trygga ett trovärdigt försvar. Med en ekonomi som egentligen inte visar några större tecken på att förbättras under överskådlig framtid och efter nedskärningar i resurserna för utbildning, hälsovård och andra anslag kan det bli svårt att driva igenom ökade försvarsanslag. Varifrån ska pengarna tas, kan man undra.

Av särskilt intresse är ryktet om att en särskild försvarsskatt skulle påföras folket. På en direkt fråga om en sådan planeras gav finansminister Petteri Orpo (Saml) inget direkt svar på presskonferensen. Men i slutändan finns inga andra betalare än det finska folket, även om jaktplansköpet finansieras med lån, sade han.

Enligt försvarsministern kommer Finlands totala satsning på försvaret att uppgå till cirka 1,6 av BNP medan vissa delar av oppositionen hävdar att försvarsutgifterna redan nu utgör drygt 2 procent av BNP – skillnaden beror på hur man räknar, menar vissa socialdemokratiska politiker.

Vilka är då de hot man ser? Inget direkt militärt hot från Ryssland föreligger, försäkrar försvarsministern. Men som kommendören för försvarsmakten sade i tidningsintervjun i Helsingin Sanomat: ett militärt hot mot Finland skulle troligen vara överraskande, okonventionellt och snabbt.

Avtalet med Nato om värdlandsnation ska godkännas av riksdagen före sommaren. Detsamma gäller säkert också andra EU-länder, till exempel Sverige och Estland. Finland ska enligt värdlandsavtalet kunna ge och ta emot hjälp utifrån. Det betyder också att anspråk på att EU-länder ska få använda finskt territorium om ett annat EU-land utsätts för ett angrepp – eller ett hot om angrepp – kan aktualiseras. Oberoende av om landet heter Sverige eller Estland.

YRSA GRÜNE är utrikes- och säkerhetspolitisk kommentator i Hufvudstadsbladet i Helsingfors.