Bråvallas arrangör: "Cynisk spekulation"

Bråvalla hölls första gången 2013 utanför Norrköping. I år hölls festivalen mellan onsdag och lördag till skillnad från tidigare år då den varit torsdag till lördag.

Bland dragplåstren i år märktes The Chainsmokers, Linkin Park, Håkan Hellström, Laleh, Silvana Imam, Prophets of Rage och The Killers.

Under lördagen meddelades att det inte blir någon festival nästa år. Enligt arrangören är detta på grund av de anmälda sexövergreppen på festivalen.

Antal besökare genom åren:

2013: 51 590

2014: 56 071

2015: 50 703.

2016: 52 317

2017: 45 162

Källa: FKP Scorpio