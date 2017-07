Bråvalla ställs in nästa år efter anmälda sexbrott

Bråvallafestivalen. Arkivbild. Foto: Izabelle Nordfjell/TT

"Det finns inte ord för hur otroligt ledsna vi är över det här, och vi vill beklaga och fördöma det å det allvarligaste. Det är fan inte okej. Vi accepterar det inte på vår festival", skriver företrädare för festivalen i pressmeddelandet.

Årets festival påverkas inte av beslutet och kommer att fortsätta som planerat. Bråvalla ger inga besked om när festivalen utanför Norrköping återkommer.

"Vi kommer ta ett steg tillbaka. Detta är inte på grund av ett enskilt brott eller någon enskild händelse. Det handlar inte om att vi inte kan hantera problemet eller att problemet bor i festivaler", säger Kajsa Apelqvist, presschef för FKP Scorpio Sverige.

Under fredagskvällens inträffade en misstänkt våldtäkt i publiken framför scenen under Håkan Hellströms konsert. Under årets festival har också ett fall av sexuellt tvång och elva fall av sexuellt ofredande anmälts, enligt polisen.

FKP Scorpio bekräftar beslutet för TT, men vill inte kommentera saken ytterligare.

Bråvallafestivalen har arrangerats utanför Norrköping sedan 2013 och är en av Sveriges största musikfestivaler. Håkan Hellström, The Chainsmokers och The Killers är några av årerts stora dragplåster.

Vi har gjort allt som står i vår makt att förebygga och på plats säkra festivalupplevelsen för våra besökare. Årets Bråvalla har varit den bästa ur många hänseenden; personal, frivilligorganisationer och publik har vittnat om fantastisk stämning och vi har den hittills lugnaste festivalen i antalet anmälda brott mätt, skriver Bråvalla i ett pressmeddelande.

