Braskande brexitrubriker: ”Dårar” och ”förnedring”

Johnson hade lagt all energi på att in i det sista försöka samla majoritet för sitt nya brexitavtal. Men det blev aldrig någon avgörande omröstning under lördagens extrainsatta sammanträde i det brittiska underhuset. Parlamentet tvingade honom i stället att be EU om ytterligare en senareläggning av det brittiska utträdet.

Bilden av gårdagens händelser är splittrad i brittisk press, noterar The Guardian i en sammanställning.