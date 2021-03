Att nöjesparker, researrangörer och flygbolag går på knäna under pandemin är väl känt. Men det finns också riktiga vinnare, visar ny statistik från Statistiska centralbyrån (SCB).

Budbils- och kurirföretag har ökat mest som bransch betraktat, hela 87 procent plus jämfört med 2019, enligt SCB. Stålrörsindustrier har också fått ett riktigt lyft, plus 83 procent under samma tid.