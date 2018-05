Brandrisken slår mot skogsägarna

Ungefär från Öland hela vägen upp till Gävle är det just nu mycket torrt och extrem risk för spridning av skogsbränder, enligt SMHI. Den stora skogsbranden i Västmanland 2014 visade hur lätt en brand kan starta och spridas av skogsarbete i torr skog. Mycket av skogsarbetet står därför helt still just nu, enligt de riktlinjer som togs fram efter branden för fyra år sedan.