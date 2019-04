Brandkatastrofen gav lyft för naturen

I den stora skogsbranden i Västmanland 2014 förstördes 13 000 hektar skog. Värden för miljontals kronor gick, bokstavligen, upp i rök. Under den femte och mest intensiva dagen spred sig elden via trädkronorna med en hastighet av 80 meter per minut. Bilden är från ett annat tillfälle.

