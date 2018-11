Bränderna i fokus på People-galan

Årets film: "Avengers: Infinity wars"

Årets komedi: "The spy who dumped me"

Årets actionfilm: "Avengers: Infinity war"

Årets dramafilm: "Fifty shades freed"

Årets familjefilm: "Superhjältarna 2"

Årets manliga filmstjärna: Chadwick Boseman

Årets kvinnliga filmstjärna: Scarlett Johansson

Årets dramastjärna: Jamie Dornan

Årets komedistjärna: Melissa McCarthy

Årets tv-serie: "Shadowhunters: The mortal instruments"

Årets dramaserie: "Riverdale"

Årets komediserie: "Orange is the new black"

Årets realityserie: "Familjen Kardashian"