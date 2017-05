Federley: Ny EU-lag kan ge 28 olika Facebook

Europaparlamentarikern Fredrick Federley (C). Foto: Yvonne Åsell

STRASBOURG. EU-institutionerna tar just nu fram ett nytt regelverk för audiovisuella medier: traditionella teve-kanaler men också ”on demand”-tjänster som Netflix och videodelningsplattformar som YouTube. Reglerna gäller programinnehåll, reklam, försäljning av varor, produktplacering och programsponsring.

Sådana regler finns redan för tv, men eftersom en allt större andel européer idag konsumerar rörligt bildmaterial över sina datorer, inte i tv-soffan, så ska EU-reglerna uppdateras.

En av de mest kontroversiella delarna i det lagförslag som EU-kommissionen lagt fram är att betal-tv-kanaler som Netflix måste visa minst 20 procent europeisk-producerat material, när man prenumererar på tjänsten i ett europeiskt land.

Man kan bara föreställa sig vad ett sådant redskap kan användas till.

Netflix-förslaget har tillskrivits franska kultur- och språkelitister som är rädda för amerikansk kulturdominans. Men det får också stöd från icke-fransmän i EU-parlamentet, som i ett motförslag kräver att 30 procent av Netflix-utbudet i Europa ska vara europeiskt.

I veckan har ett bråk om ”barns moraliska utveckling” också kokat över i EU-parlamentet.

Ett par ledamöter från den liberala gruppen menar att ett stycke i EU-parlamentets motförslag, om att programinnehåll som är ”skadligt för barns moraliska utveckling” ska kunna förbjudas, kan tolkas hur som helst.

– Det låter bra – att skydda barns moraliska utveckling – så länge men glömmer att det inte i EU finns en gemensam, juridisk definition av vad som är moraliskt, säger den estniska, liberala EU-parlamentarikern Yana Toom till SvD.

– I Litauen är det förbjudet att visa homosexuella par i tv. Ska den litauiske regeringen då kunna blockera innehåll eller stänga ner YouTube eller Facebook för medborgare som lägger upp klipp på homosexuella? säger parlamentarikern.

Foto: Matt Rourke/AP

Direktivet ska vara ett så kallat ”minimi-direktiv”: man enas om minsta gemensamma ramverk men låter varje EU-land fylla i detaljerna och definiera.

– Man kan bara föreställa sig vad ett sådant redskap kan användas till. Till censur på internet, säger Yana Toom, och understryker att det redan finns regler för vad som får läggas upp på till exempel Facebook, men att det är företaget självt, inte regeringar, som bestämmer.

Hennes kollega Fredrick Federley (C) säger att all information som via sociala medier kommit fram om hur homosexuella behandlas i Tjetjenien, till exempel, kanske skulle, om förslaget redan genomförts, ha varit osynlig på Facebook i länder som Polen där regeringen vill stoppa ”propaganda” för homosexualitet.

– Vi skulle få 28 olika Facebook, säger Federley.

Socialdemokraten Anna Hedh menar att skrivelsen om barns moraliska utveckling låter helt ”medeltida”, men att den knappast kommer att överleva förhandlingarna.

Andra politiker i EU-parlamentet, men även en rad anti-korruptionsorganisationer, har reagerat på att de två parlamentariker som ska förhandla å hela husets vägnar är tyska och framför allt: att bägge är betalda styrelseledamöter i tv-kanalen Westdeutsche Rundfunk Köln, som ingår i en av världens största statliga mediekonsortier, den tyska ARD-gruppen som offentligt propagerar för att sociala medier ska täckas av samma innehållsregler som lineär tv.