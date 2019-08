Brad Pitt i Venedig: Det är ett vågspel

Den amerikanske skådespelaren tippas bli nominerad till en Oscar för sin insats som stuntmannen Cliff Booth i Tarantino-filmen "Once upon a time in Hollywood". Men Pitt gör sitt bästa för att tona ned spekulationerna.

– Det är en otroligt stor ära att bli nominerad, det är väl det mest prestigefyllda i min bransch. Men man kan inte jaga det, det vore fel. Men det är väldigt kul om det händer, säger han.