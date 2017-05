"Bra stämning mellan supportrarna"

Ajax supportrar under Europa League-finalen mellan Ajax och Manchester United på Friends Arena. Foto: Claudio Bresciani/TT

Lars Byström på Stockholmspolisen beskriver stämningen som väldigt bra mellan Ajax och Manchester Uniteds supportrar i samband med matchen.

Vid några tillfällen har polisen fått rycka ut. Strax efter midnatt misshandlades en person och fick föras till sjukhus med ambulans med oklara skador.

– Vi har haft en misshandel på Kungsholmen och där har vi gripit några stycken. Sedan är det svårt att säga i nuläget vad det var för typ av grupperingar. Det är inte uteslutet att det handlar om fotbollssupportrar, men vi kan inte säga till 100 procent innan vi vet mer, säger Byström.

I övrigt beskriver Byström kvällen som relativt lugn.

– De flesta håller på att gå ombord på sina bussar för att åka till Arlanda eller Skavsta, eller in till stan för att sova på hotell. Sedan får vi se vad natten har att bjuda på i övrigt. So far, so good, säger Byström till TT vid ett-tiden.