EU-statistiken visar att Sverige är det land där flest våldtäkter anmälts under åren 2013-2017, 63 anmälningar per 100 000 invånare. Det är mer än 30 gånger fler än Grekland, där endast två våldtäkter per 100 000 invånare anmälts under tiden.

Men enligt en ny studie från Brottsförebyggande rådet (Brå) är det till stor del är juridiken som gör att Sverige sticker ut, rapporterar Dagens Nyheter.