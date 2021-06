Bra intensivvård under pandemin

Endast 47 av 52 tillfrågade sjukhus uppger att de har behövt prioritera hårdare än vanligt mellan vilka som har fått intensivvård, bland annat Skellefteå lasarett och Sundsvalls sjukhus.

– Jag tror att vi har varit mer strikta med vilka patienter vi tar in. Det kan vara en patient från en hjärtavdelning till exempel, som behöver lite extra övervakning av cirkulationen och hjälp med andningen, och dem har vi inte kunnat ta in den här gången. Men de som verkligen har behövt intensivvård har fått det, säger Per Eriksson, som är medicinskt ledningsansvarig på intensiven på Sundsvalls sjukhus, till radion.