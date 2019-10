Detta är en krönika. Eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.

”Moral, moral, moral! Jag vill ha så mycket moral att det blir dubbel moral!”

Så skämtade karaktären pastor Krister From innan vi drog igång gospelnumret ”Bögarnas fel” i en liveföreställning med humorgänget Grotesco för några år sedan. Både skämtet och själva låten var givetvis en drift med, och satir över, skenhelighet, dubbelmoral och att allmänt skylla ifrån sig, blunda för verkligheten och frånsäga sig ansvar.

Ja, jag vet att jag i den här spalten oftast brukar skriva om vinets positiva konnotationer, så jag är ledsen om jag idag får morgonkaffet att smaka lite extra beskt. Men vi måste ändå prata om det här med vårt ansvar som konsumenter, inte bara vad gäller miljö utan också social hållbarhet – och det även kring vår konsumtion av vin.

Ni vet hur det är med exempelvis H&M? Vi förstår ju att det är helt orimligt att till exempel en t-shirt kan kosta 79 kronor, och vi inser att det någonstans på vägen finns en ytterligare kostnad för den där tröjan. Om det så är i form av billigt råmaterial eller dåliga arbetsförhållanden. Ändå smyger vi in där och köper lite saker då och då. Eller i alla fall gör jag det; en tisha, ett fempack strumpor eller kanske en träningsbralla. På väg därifrån skäms jag, just för att jag vet att det någonstans i ledet finns en kostnad för min billiga tröja. Jag fyndar medan någon annan betalar dyrt. Och då hör jag karaktären pastor From predika i huvudet, för det finns en så tydligt skenhelig dubbelmoral i att betala pengar till hjälporganisationer, ha fadderbarn i Uganda och måna om att köpa ekologisk mjölk, samtidigt som man sitter där i sin billiga H&M-tröja och skäms. Kort och gott: dubbelmoral.

Köper man en av de billigaste boxarna för 169 kronor går ungefär 118 kronor till svenska statskassan och 51 kronor till själva vinet, alltså knappt 13 kronor per 75 centiliter.

I vinvärlden är det boxarna som är mest tvivelaktiga ur moralisk synvinkel. De är så att säga vinvärldens H&M-tishor. Köper man en av de billigaste boxarna vin för 169 kronor går ungefär 118 kronor till svenska statskassan och 51 kronor till själva vinet, alltså knappt 13 kronor per 75 centiliter. Det är ju ganska lätt att inse att det är något eller någon som i slutändan betalar, eller hur? Antingen i form av usel druvkvalitet och därmed sämre vin, eller kanske i form av låga löner eller orimligt långa arbetspass.

Senast nu i september protesterade till exempel tusentals sydafrikanska lantarbetare för att få Systembolaget och andra nordiska alkoholmonopol att ta större ansvar vad gäller att försvara såväl fackliga som mänskliga rättigheter på vingårdarna. Och jodå, Systembolaget vidtar åtgärder, men mer kan nog göras, både av Systembolaget och av oss enskilda konsumenter.

Visst kan det vara lätt att blunda med åtminstone ena ögat för missförhållanden på andra platser i världen när man själv kan få med sig en tröja eller en billig box vin hem. Men vi har också möjlighet att ta det där ansvaret som konsumenter och välja att istället köpa produkter som är hållbara för både miljö och människor, även om det kanske kostar oss några kronor mer. Vi kan välja att till exempel bojkotta tunga flaskor av miljöhänsyn, och vi kan avstå viner och andra produkter där vi anar att det finns en dold kostnad bakom vår billiga fredagsnjutning.

Enkel moral smäller i slutändan ändå högre än dubbel moral.