Bostadsbyggandet hindras av krisen

Nu slår coronakrisen även mot nyproduktionen av bostäder. I april blev Well Fastigheter Holding den första bostadsutvecklaren att begära rekonstruktion, och även dotterbolaget Well Brf 2.0 som förgäves försökt lansera ”The Block” i Sollentuna är i gungning. Dessutom påverkas det helägda projektet Well Towers med planer på skyskrapor i Solna.

Branschbedömare har sedan ett par veckor varnat för att ett eventuellt prisfall på bostadsmarknaden snabbt lägger krokben för nyproduktionen. Ännu har snittpriserna inte sjunkit, men antalet affärer minskar sedan ett par veckor kraftigt vilket tolkas som en begynnande sättning i bostadsmarknaden.